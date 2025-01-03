Эксперт РОЦИТ Массух: Россия продолжает укреплять свой цифровой суверенитет

Итоги 2024 года в сфере ИТ показывают, что российский бизнес и пользователи оказались готовыми к глобальным изменениям, заявил эксперт РОЦИТ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух.