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Эксперт РОЦИТ Массух: Россия продолжает укреплять свой цифровой суверенитет

Эксперт РОЦИТ Массух: Россия продолжает укреплять свой цифровой суверенитет

Итоги 2024 года в сфере ИТ показывают, что российский бизнес и пользователи оказались готовыми к глобальным изменениям, заявил эксперт РОЦИТ, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИКТ) Илья Массух.

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