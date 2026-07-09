В суд направлено дело украинского боевика, обвиняемого в убийстве мариупольца

В военной прокуратуре Объединённой группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 27-летнего старшего солдата войсковой части 3058 ВСУ Степана Польщи, который обвиняется по подпункту «л» ч.
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