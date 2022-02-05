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Около 15 тысяч зрителей посетили церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Генеральный директор департамента церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022 Чан Юй заявил, что открытие Игр посетили 15 тысяч зрителей.

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