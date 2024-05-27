На Байкале обнаружили катер с пятью мертвецами

На Байкале на судне обнаружили пять трупов. Возбуждено уголовное дело. 26 мая 2024 года на озере Байкал около острова Тонкий на катере обнаружены тела пятерых человек, не подающих признаков жизни, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.