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ЯНАО, Москва и Магадан назвали самыми благополучными регионами РФ

ЯНАО, Москва и Магадан назвали самыми благополучными регионами РФ

Globallookpress Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Москва и Магаданская область, а также Чукотский автономный округ и Сахалинская область возглавили рейтинг социального благополучия регионов России по итогам первого квартала текущего года.

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