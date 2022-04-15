Міністри закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто (ліворуч) та Швеції Анн Лінде (праворуч) у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Як Кремль руйнує безпеку своєї країни Російська агресія в Україні змушує інші країни шукати захист під парасолькою 187; НАТО Повномасштабне і нічим не виправдане вторгнення Росії в Україну підштовхує Фінляндію і Швецію, що зберігають поки що статус […] Сообщение Як Кремль руйнує безпеку своєї країни появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.