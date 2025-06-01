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Депутат напомнил об увеличении некоторых выплат на детей в июне

Депутат напомнил об увеличении некоторых выплат на детей в июне

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что с 1 июня 2025 года часть российских семей сможет рассчитывать на увеличение выплат на детей.

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