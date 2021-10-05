Командир киноэкипажа Антон Шкаплеров доложил Рогозину о готовности к старту

БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, доложил гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к полету, передает корреспондент РИА Новости с космодрома.