Мировое обозрение

53 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий
    А откуда укры возьмут научные кадры для исследования Антарктиды?Украина обзавелас...
  • Александр Пятнистый
    Не хочу прослыть защитником аотшников, но в данном конкретном случае считаю, что неравнодушнык и полиция не до конца ...На Волыни цыган, ...
  • Александр Пятнистый
    Интересно знать, а Россия планирует иметь дело с укропией по газу? Ну кроме известного контракта о 2024 года?Шмыгаль: Украина ...

Командир киноэкипажа Антон Шкаплеров доложил Рогозину о готовности к старту

Командир киноэкипажа Антон Шкаплеров доложил Рогозину о готовности к старту

БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Российский космонавт Антон Шкаплеров, который через несколько часов повезет на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко, доложил гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину о готовности к полету, передает корреспондент РИА Новости с космодрома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх