Хуситы заявили о планах атаковать израильские суда в Индийском океане

Лидер йеменского движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси в четверг, 14 марта, заявил о намерении атаковать израильские торговые суда в Индийском океане, которые будут к мысу Доброй Надежды на южной оконечности Африки, – сообщает телеканал Al Masirah.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии