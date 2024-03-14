Хуситы заявили о планах атаковать израильские суда в Индийском океане

Лидер йеменского движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси в четверг, 14 марта, заявил о намерении атаковать израильские торговые суда в Индийском океане, которые будут к мысу Доброй Надежды на южной оконечности Африки, – сообщает телеканал Al Masirah.