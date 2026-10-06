В Верховной раде заявили о массовом выезде людей из Киева

Киев покинуло огромное количество жителей, заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.«Я вам скажу не по ощущениям, а по факту — огромное количество людей выехало», — сказала она на YouTube-канале «МаякUA».
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