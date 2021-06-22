22 июня 1941 года: поливать грязью павших подло и недостойно

Кто стоит за систематическими нападками на славное прошлое России? Почему на Западе избегают даже упоминаний «вскользь» о позорных поражениях в Сталинграде, Пёрл-Харборе, Сингапуре, Тобруке или Арденнах, а о поражениях СССР 1941 года говорят часто и с восторженным придыханием? И почему в самой России появляются люди и силы, поддерживающие клевету на своих славных предков? 80 лет назад, 22 июня 1941 года, на западные границы Советского Союза обрушилась вся мощь гитлеровской Германии.