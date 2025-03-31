Юрист Оганова: Люди, вступающие в брак, часто узнают о своих обязанностях, когда проходит любовь

Молодые люди часто поспешно вступают в брак, ничего толком не зная о второй половине. Да и взрослые, подавая заявление в ЗАГС, могут никогда не общаться с родными партнера и ничего не знать о его прошлом.
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