Жертвами купания в начале июня-2025 стали пятеро новосибирцев

На особом контроле в ГУ МЧС России по региону находится обстановка на водных объектах. За неделю произошло 6 происшествий на территории двух районов Новосибирска, а также Баганского, Колыванского, Ордынского и Тогучинского районов.
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