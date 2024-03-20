Темпы экономического роста Китая 

Правительство должно быть в состоянии поддерживать темпы экономического роста на уровне около 5 процентов в ближайшие годы за счет достижения относительно высокого роста общей факторной производительности (TFP), поскольку страна ускоряет усилия по созданию новых качественных производительных сил посредством технологических инноваций наряду с реформами и открытостью, сказал известный экономист.
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