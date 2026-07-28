Александр Розенбаум передал бойцам Росгвардии средства борьбы с БПЛА

Народный артист России Александр Розенбаум передал в Санкт-Петербурге специальные технические средства для борьбы с БПЛА военнослужащим 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.
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