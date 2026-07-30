Под Альпами создали единый тоннель между Италией и Австрией

На глубине почти полутора километров под Альпами произошло событие, которое еще недавно казалось инженерной фантастикой: строители соединили два основных тоннеля Бреннерского базисного тоннеля — будущей железнодорожной магистрали, которая должна изменить транспортную карту Европы.
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