Кто может получить семейную выплату в Крыму: условия и требования

Почти 30 тысяч жителей Крыма уже получили право на ежегодную семейную выплату, которая позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ.
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