Рейтинг счетчиков холодной и горячей воды

Установка счетчиков воды позволяет значительно сэкономить на коммунальных платежах. Но как выбрать счетчик из представленного множества приборов на современном рынке? В этой статье мастер сантехник собрал топ самых проверенных счетчиков холодной и горячей воды.
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