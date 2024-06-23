Мирный пляж в Севастополе подвергся бесчеловечному удару американскими ракетами - множество пострадавших, есть погибшие

Севастополь подвергся атаке пяти дальнобойных ракет ATACMS, четыре из которых были сбиты. Пятая ракета в результате воздействия сил ПВО отклонилась от траектории полета «с подрывом боевой части в воздухе над территорией города».
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