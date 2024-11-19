Боец ВС РФ две недели сдерживал наступление ВСУ под Курском: «Было очень страшно»

КУРСК, 19 ноября, ФедералПресс. Молодой лейтенант Эммануил Давыдов, известный под позывным Пономарь, на протяжении двух недель сдерживал наступление Вооруженных сил Украины, проявив мужество и стратегическое мышление в условиях жестоких боев.
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