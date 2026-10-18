Лидер КНДР Ким Чен Ын может проводить отдых на борту роскошной 80-метровой яхты. Об этом, ссылаясь на спутниковые снимки северокорейского порта Вонсан, сообщает Би-Би-Си.
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