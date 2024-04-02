Отряд «Семидесятая весна» из Тазовского собирается в новую экспедицию

Поисковый десант из Тазовского выезжает в сторону Волгограда 20 апреля. В окрестностях города-героя вот уже много лет ведутся поисковые работы, из земли ежегодно поднимают останки красногвардейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.