Отряд «Семидесятая весна» из Тазовского собирается в новую экспедицию

Поисковый десант из Тазовского выезжает в сторону Волгограда 20 апреля. В окрестностях города-героя вот уже много лет ведутся поисковые работы, из земли ежегодно поднимают останки красногвардейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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