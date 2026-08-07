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Пегула о давлении из-за отсутствия титула на ТБШ: «Быть стабильной даже сложнее, чем поймать форму на две недели и выиграть «Шлем»

Джессика Пегула рассказала, давит ли на нее то, что она еще не выигрывала турнир «Большого шлема». Накануне американка обыграла Камиллу Рахимову в третьем круге в Торонто – 6:4, 6:0.

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