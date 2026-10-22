Жители Петербурга принесли цветы, свечи и открытку к месту на набережной канала Грибоедова, где рос последний тополь из аллеи Берлинских тополей, заложенной в 1910-х годах.
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