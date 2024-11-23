❗️🔊Готовящийся договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном охватит сферу обороны и безопасности.
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❗️🔊Готовящийся договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном охватит сферу обороны и безопасности.