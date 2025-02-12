Русский Колоколъ Фото из личного архива Павла Червякова. История пенсионера- охранника из Нижегородской области Павла Борисовича Червякова всколыхнула общество.
"А если бы преступник прорвался": реакция на приговор 70-летнему охраннику, защитившему детей
Комментарии
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николай лейчинский
Парадокс : так получается , если не прибьют во дворе или на улице , то - добьет судья ! "Браво " вам , наши чопорные и независимые ...
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. надо через такой суд провести быдло-судью!
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1 д.
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