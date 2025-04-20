🚍20 апреля, на Пасху будут курсировать автобусы: проезд БЕСПЛАТНЫЙ❗️❗️❗️ Городские автобусы будут работать на двух маршрутах в режиме выходного дня – до 12 часов.
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🚍20 апреля, на Пасху будут курсировать автобусы: проезд БЕСПЛАТНЫЙ❗️❗️❗️ Городские автобусы будут работать на двух маршрутах в режиме выходного дня – до 12 часов.