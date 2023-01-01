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“Объявить монархию”: Арестович назвал единственный способ искоренить на Украине всё “московское”

“Объявить монархию”: Арестович назвал единственный способ искоренить на Украине всё “московское”

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что в стране необходимо установить монархический строй.

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