Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 478 подписчиков

Спешил с работы домой: стали известны подробности ДТП на Кубани, в котором заживо сгорел водитель

Спешил с работы домой: стали известны подробности ДТП на Кубани, в котором заживо сгорел водитель

Второй пострадавший отделался травмами и находится в шоковом состоянии.Авария произошла на дороге между Армавиром и станицей Отрадной 10 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх