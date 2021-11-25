В Забайкалье за сутки подтвердили 347 новых случаев COVID-19

В Забайкальском крае за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 86 331, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
В Забайкальском крае за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 86 331, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Свежие комментарии