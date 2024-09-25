Мединский заявил, что 11 лет в школе - это слишком долго, курс нужно сократить

Классическое образование в вузах также уходит в прошлое Продолжительность образования в школах и вузах может сократиться, чтобы подростки раньше начинали заниматься профориентацией, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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