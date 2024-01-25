Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Без властей такое не возможно! Вабло решает проблему..Названы районы Но...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️В Новосибирске та...
  • Vladimir Soukhatchev
    Хорошая новая, забытая старая традиция!Новосибирские ЗАГ...

Подготовку специалистов по кибербезопасности усилят в России

Подготовку специалистов по кибербезопасности усилят в России

Вопросы информационной безопасности активно обсуждают в Госдуме РФ. Депутаты обратились к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову с просьбой усилить подготовку специалистов по гибридным войнам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх