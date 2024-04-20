Морпехи ЧФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Морские пехотинцы Черноморского флота уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра с помощью 120-мм САУ 2С9 "Нона-С", сообщили в пятницу, 20 апреля, в Министерстве обороны РФ.
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