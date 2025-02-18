В Минобороны РФ прошли испытания техники якутского производства

Квадроцикл «Якт-Сокол» и электромотоцикл «Тимир Ат» (железный конь) якутского производства успешно прошли испытания в Министерстве обороны России, 18 февраля сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).
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