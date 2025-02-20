Более 500 боевиков ВСУ уничтожены на Курщине: Карта специальной военной операции на Украине на 20 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках специальной военной операции на Украине российские войска продолжают наносить значительные потери противнику в Курской области.