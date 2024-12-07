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4 вещи, которые нужно поставить на новогодний стол, чтоб желания сбылись

4 вещи, которые нужно поставить на новогодний стол, чтоб желания сбылись

4 вещи, которые нужно поставить на новогодний стол, чтоб желания сбылись Алёна ЮрьеваСкоро наступит долгожданный Новый год — время волшебства, подарков и, конечно, заветных желаний, которые мы загадали в самую важную ночь.

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