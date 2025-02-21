На хаос вокруг Ленфильма пожаловались Путину. Режиссер Александр Сокуров сумел во время памяти Собчака 19 февраля получить возможность поговорить о проблемах киностудии президенту.
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На хаос вокруг Ленфильма пожаловались Путину. Режиссер Александр Сокуров сумел во время памяти Собчака 19 февраля получить возможность поговорить о проблемах киностудии президенту.