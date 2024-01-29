Блинкен заявил о видимых последствиях отсутствия военной помощи США для Киева

В США уже видят свидетельства того, как отсутствие военной помощи Киеву оказывает влияние на ситуацию на поле боя, а все «достижения» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте окажутся под угрозой из-за отсутствия дальнейшего финансирования.