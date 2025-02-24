Западная коалицияя терпит поражение на Украине. США спешат выйти из числа проигравших

СК

Сергей Ковалев

опять скучно... - ну какая "... война властной группировки, которая является его политическим врагом", политолог Павел Щелин? у глобального бабла нет никаких иных "политических врагов", кроме базовых ценностей глубинного русского народа, единственного, несущего в себе память о непродажности, о цельности заповедей, о лучшей доле человека. тёрки и разборки внутри шайки кукловодов никак не меняют целей и задач частного капитала, о чем доступно диалектика М-Л. нового, заметим, в этом вопросе никто и ничего не сказал! т.о. наблюдаемая народами мiра суета ничто иное, как "прерванный полёт" абсолютного бабла к абсолютной власти. и это неизменная суть бабла, количество которого меняет его качество. упершись в очередное "нешмогла" с Россией, шайка главшпана откатывает ситуацию назад. безусловно на время. чтобы перегруппироваться, набраться сил и продолжить. что, первый раз встаёт вопрос существования России? не первый и не последний. ибо тут те самые "50 праведников" из-за которых апокалипсис откладывается...