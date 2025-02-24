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  • Сергей Ковалев
    опять скучно... - ну какая "... война властной группировки, которая является его политическим врагом", политолог Паве...Западная коалиция...
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Западная коалицияя терпит поражение на Украине. США спешат выйти из числа проигравших

Западная коалицияя терпит поражение на Украине. США спешат выйти из числа проигравших

Президент США Дональд Трамп понимает, что конфликт на Украине проигран Западом. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
США привыкли ПРИМАЗЫВАТЬСЯ к чужим победам и делить пирог в свою пользу.....ХРЕН ИМ....
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
всё повторяется!Впрошлом веке в конце войны США открыли второй фронт  когда поняли что Германия проиграла  !теперь Россия  побеждает и США тут как тут!
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
опять скучно... - ну какая &quot;... война властной группировки, которая является его политическим врагом&quot;, политолог Павел Щелин? у глобального бабла нет никаких иных &quot;политических врагов&quot;, кроме базовых ценностей глубинного русского народа, единственного, несущего в себе память о непродажности, о цельности заповедей, о лучшей доле человека. тёрки и разборки внутри шайки кукловодов никак не меняют целей и задач частного капитала, о чем доступно диалектика М-Л. нового, заметим, в этом вопросе никто и ничего не сказал! т.о. наблюдаемая народами мiра суета ничто иное, как &quot;прерванный полёт&quot; абсолютного бабла к абсолютной власти. и это неизменная суть бабла, количество которого меняет его качество. упершись в очередное &quot;нешмогла&quot; с Россией, шайка главшпана откатывает ситуацию назад. безусловно на время. чтобы перегруппироваться, набраться сил и продолжить. что, первый раз встаёт вопрос существования России? не первый и не последний. ибо тут те самые &quot;50 праведников&quot; из-за которых апокалипсис откладывается...
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