Президент США Дональд Трамп понимает, что конфликт на Украине проигран Западом. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Западная коалицияя терпит поражение на Украине. США спешат выйти из числа проигравших
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
США привыкли ПРИМАЗЫВАТЬСЯ к чужим победам и делить пирог в свою пользу.....ХРЕН ИМ....
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
всё повторяется!Впрошлом веке в конце войны США открыли второй фронт когда поняли что Германия проиграла !теперь Россия побеждает и США тут как тут!
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20 час.
СК
Сергей Ковалев
опять скучно... - ну какая "... война властной группировки, которая является его политическим врагом", политолог Павел Щелин? у глобального бабла нет никаких иных "политических врагов", кроме базовых ценностей глубинного русского народа, единственного, несущего в себе память о непродажности, о цельности заповедей, о лучшей доле человека. тёрки и разборки внутри шайки кукловодов никак не меняют целей и задач частного капитала, о чем доступно диалектика М-Л. нового, заметим, в этом вопросе никто и ничего не сказал! т.о. наблюдаемая народами мiра суета ничто иное, как "прерванный полёт" абсолютного бабла к абсолютной власти. и это неизменная суть бабла, количество которого меняет его качество. упершись в очередное "нешмогла" с Россией, шайка главшпана откатывает ситуацию назад. безусловно на время. чтобы перегруппироваться, набраться сил и продолжить. что, первый раз встаёт вопрос существования России? не первый и не последний. ибо тут те самые "50 праведников" из-за которых апокалипсис откладывается...
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