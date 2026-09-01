Maria Khmeleva, who disappeared in Georgia, found dead in a river

The body of 20-year-old foreigner Maria Khmeleva, who was wanted for two days in In Georgia, it was found in the river at the top of the route to the Chalaadi Glacier, according to local publications.
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