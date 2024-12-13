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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Щербакова впервые после операции на ноге выступила с показательным номером

Олимпийская чемпионка приняла участие в фестивале «Московские сезоны». Она исполнила показательный номер под песню Мадонны Frozen.

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