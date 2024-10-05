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Жители свердловского города решили не возвращать на главную площадь памятник Ленину

Жители свердловского города решили не возвращать на главную площадь памятник Ленину

Монумент сняли с постамента в августе для реконструкцииПеренести памятник Ленину с площади Победы решили жители города Ревда Свердловской области.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ломать не строить. В Ростове-на-Дону администрация в парке им. Собино просто втихаря снесли а не демонтировали памятник Ленина не согласовывая не с местными жителями ни с жителями всего города.  Снесли полностью и теперь центральная аллея выглядит как то не законченной. Могли бы и вместо памятника Ленина поставить памятник &quot;Собино&quot;    (Виталий Иосифович Сабинин) — известный Ростовский революционер.................... все таки это наша история. Сейчас хоть в порядок привези за почти 30 лет развала.... и часть парка отдано церкви (слева белое пятно. Справа школа искусств им.Глинки и открытая концертная площадка) все таки бывший погост как и множество парков в самом Ростове..............
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