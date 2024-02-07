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«АвтоВАЗ» перешел на нового поставщика подушек безопасности

«АвтоВАЗ» перешел на нового поставщика подушек безопасности

В «АвтоВАЗе» перешли на нового поставщика подушек безопасности для Lada Российский концерн «АвтоВАЗ» с 7 февраля 2024 года перешел на альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta.

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