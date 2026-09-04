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Российские военные за неделю освободили 15 населенных пунктов

Российские военные за неделю освободили 15 населенных пунктов

ВС России за минувшую неделю с 29 августа по 4 сентября освободили 15 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

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