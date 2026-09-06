📹⚡️Обновлённые алгоритмы машинного зрения барражирующего боеприпаса «Ланцет/-3» обеспечивают последовательный съём нескольких ключевых параметров цели перед финальной классификацией.
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