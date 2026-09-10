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«Мало кто об этом знает»: Яна Рудковская не стала скрывать, как Киркоров переживал утрату

«Мало кто об этом знает»: Яна Рудковская не стала скрывать, как Киркоров переживал утрату

9 сентября Филипп Киркоров открыл на Троекуровском кладбище памятник родителям. Почтить их память пришли друзья короля отечественной поп-сцены — Евгений Петросян, Татьяна Навка, Ирина Винер, вдова Иосифа Кобзона Нелли, Яна Рудковская и многие другие.

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