«Мало кто об этом знает»: Яна Рудковская не стала скрывать, как Киркоров переживал утрату

9 сентября Филипп Киркоров открыл на Троекуровском кладбище памятник родителям. Почтить их память пришли друзья короля отечественной поп-сцены — Евгений Петросян, Татьяна Навка, Ирина Винер, вдова Иосифа Кобзона Нелли, Яна Рудковская и многие другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В роли свекрови: ...
- Короткие шорты, в...
- «Встать реально н...
Может я хам, может, может.Но кто такой Филя? И что он делает в нашей стране России? Он что родился здесь? Он единственное что делает в России -ДЕНЬГИ. ДАЛЬШЕ МАТ.