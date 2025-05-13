Юрист о разгуле подростковых банд в России: «Репрессия – это хороший механизм»

Резонансные случаи агрессивного поведения подростков в Югре всполошили общественность. Одна компания подростков за замечание избила до полусмерти троих мужчин, другие недоросли поколотили отчима подруги по ее жалобе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии