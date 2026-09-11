Юрий Жирков прочитал более 500 книг за свою жизнь

Бывший защитник России и «Челси» Юрий Жирков рассказал о своем увлечении чтением. Он предпочитает исторические и классические книги, отметив, что прочёл более 500 книг, включая любимые романы Жюля Верна, которые напоминают ему о детстве.
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