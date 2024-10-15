Русские захватили супероружие Илона Маска и применили против ВСУ: НАТО попало в ловушку?

На Западе подозревают, что Илон Маск играет на стороне русских. ВС РФ стали повсеместно использовать терминалы Starlink и оснащать ими ударные дроны, именно это лишило ВСУ преимущества и послужило одной из причин отступления на Донбассе.
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