Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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По делу о покушении на ресторатора задержан бизнес-партнер. Среди их активов бар «Гадкий койот»

По делу о покушении на ресторатора задержан бизнес-партнер. Среди их активов бар «Гадкий койот»

РИА: подозреваемый в подрыве авто ресторатора в Москве владеет ДРФО на УкраинеВнедорожник Tank, взорвавшийся на Профсоюзной улице в Москве, 15 октября 2024 годаАлексей Никольский/РИА Новости Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева в Москве.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Гадкий койот это бар для гомосеков. Один пидор приревновал другого.
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