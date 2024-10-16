По делу о покушении на ресторатора задержан бизнес-партнер. Среди их активов бар «Гадкий койот»

РИА: подозреваемый в подрыве авто ресторатора в Москве владеет ДРФО на УкраинеВнедорожник Tank, взорвавшийся на Профсоюзной улице в Москве, 15 октября 2024 годаАлексей Никольский/РИА Новости Задержан подозреваемый в подрыве автомобиля ресторатора Виктора Мишачева в Москве.